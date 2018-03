Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a afirmat, sâmbătă, la Galați, că România nu este deocamdată pregătită să treacă la moneda unică europeană, spunând că abia în cinci ani economia țării noastre va permite adoptarea Euro. “Este o dispută şi dacă consulţi mediul academic şi economic, inclusiv Banca Naţională, vei vedea că este o rezervă privind trecerea monedei la euro şi eu sunt de părere că trebuie să ne pregătim pentru că în momentul de faţă nu suntem pregătiţi pentru a accede la moneda euro şi nu este un proiect atât de facil şi nicidecum de tip politic care să vizeze voinţa statelor membre”, a declarat, Norica Nicolai, sâmbătă, într-o conferință de presă susținută la Galați. Citeste si Radiografii pulmonare gratuite pentru bucureşteni. Campania se va desfășura timp de trei luni

Europarlamentarul crede însă că abia în cinci ani economia țării noastre va permite adoptarea Euro. "Cred că în următorii trei-patru ani, dacă economia continuă să crească şi dacă reuşim să schimbăm un procent de participare a capitalului românesc în economia noastră pentru că, în prezent, 52% din creşterea economică şi din PIB îl asigură multinaţionalele, vom ştim că vorbim de un un capital fluid care se duce după pieţe, după facilităţi şi dacă nu reuşesc să stabilizez economia naţională există riscul, într-un contex global destul de dificil, să avem probleme. Atunci cred că în cinci ani putem să stabilizăm economia şi să ne integrăm corect într-un proiect de trecere la moneda euro", a mai declarat Norica Nicolai.

„Comisia Europeană și Junker își doresc ridicarea MCV”

Norica Nicolai a mai spus că actuala Comisie Europeană şi preşedintele Junker îşi doresc ridicarea MCV.

“Vă pot spune că actuala Comisie Europeană şi preşedintele Junker îşi doresc ridicarea MCV pentru că rolul României, 2019, este foarte important, pentru că la masa negocierilor pe brexit vor sta CE, Marea Britanie şi preşedinţia rotativă. Or să ai o ţară cu o astfel de astfel de etichetare, de corupţie, îşi creează dificultăţi în negociere şi nu este deloc uşor să negociezi cu Marea Britanie care ştiţi cât de vehement se opune pe anumite capitole pe care noi le dorim să fie corect reglementate – libera circulaţie a persoanelor şi piaţa unică în care România are mari interese şi din care cred că vom ieşi uşor şifonaţi pt că noi avem un excendent de balanţă comercială cu Marea Britanie de un milliard de euro şi nu e uşor să pierdem acest avantaj competitiv la exportul produselor româneşti pe piaţa britanică”, a spus Norica Nicolai.

Ea a mai spus că împreună cu europarlamentarul Mircea Diaconu a cerut deja organizarea unei dezbateri privind conduita Comisiei Europene în relațiile cu statele membre UE pe mecanismele justiției.

”Deci Comisia Europeană îşi doreşte ridicarea acestui mecanism şi noi vom presa, ca să avem o dezbatere finală în Parlamentul European, eu şi cu Mircea Diaconu am cerut asta- vrem o dezbatere pe conduita Comisiei şi pe relaţiile cu statele membre pe mecanismele din justiţie”, a mai spus Norica Nicolai.

Despre Iohannis și decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi

Ea a mai afirmat în context că nu crede că președintele Klaus Iohannis va avea o altă atitudine față de cea prezentată public în privința propunerii ministrului Justiției de revocarea a șefei DNA.

“Nu ştiu dacă preşedintele va avea altă atitudine decât cea declarată public. Ceea ce ştiu este că arhitectura constituţională nu-i dă dreptul să aibă o decizie discreţionară. Dacă ne uităm în articolele 126 şi 132 din Constituţie, titularul oricărei acţiuni care ţine de cariera profesională a magistraţilor sau procurorilor este ministrul Justiţiei. Preşedintele, dacă ar fi avut o poziţie relevantă în acest proces managerial de resursă umană, legiutorul constituant ar fi avut precizări în Constituţioe, or eu am participat la modificările Constituţiei din 2003 şi nu am făcut nici o clipă această prevedere directă, ci am spus ulterior printr-o lege că preşedintele poate face lucrul ăsta. Pentru că dacă ar avea o decizie pe această chestiune, ar fi o imixtiune în puterea judecătorească. Eu sunt, pentru că avem prevederea constituţională care îl face titular de acţiune pe ministrul Justiţiei, sunt pentru ca CSM să ia deciziile cu privire la cariera magistraţilor şi nimeni nu mai poate vorbi de o imixtiune a politicului în justiţie. Orice am declara şi cât de echidistanţi am vrea să fim, tot oameni politici suntem fie că suntem şefi de stat sau de guvern şi omeneşte este de înţeles că atunci când prezinţi o anumită ideologie, rămâi consecvent cu ideologia pe care o reprezinţi, deci rămâi om politic”, a mai spus Norica Nicolai.

Europarlamentarul s-a aflat sâmbătă la Galați la Conferinţa Teritorială de Alegeri ALDE Galaţi în cadrul căreia Cristian Dima a fost desemnat preşedinte al filialei județene ALDE Galați.

Într-un interviu pentru Libertatea, în decembrie, Norica Nicolai declara că 2018 va fi anul în care UE va termina monitorizarea pe justiție.