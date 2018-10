Inaugurarea ar fi una simbolică deoarece abia câteva zile mai târziu vor fi operate zboruri pe noul aeroport din Istanbul. Întreaga activitate aeriană ar urma să fie mutată aici până la sfârșitul anului, relatează Associated Press.

Zeci de mii de muncitori au fost mobilizați pe șantier pentru ca lucrările să fie gata pe 29 octombrie, termenul stabilit de președintele Erdogan.

Noul aeroport din Istanbul, situat la malul Mării Negre, va deservi, în primă fază, 90 de milioane de pasageri anual. Construit în decursul a zece ani, aeroportul se va întinde pe o suprafață de aproape 7,700 de hectare.

Dotat cu șase piste de aterizare, va deservi în total aproape 200 de milioane de călători, adică de două ori mai mult decât cel mai mare aeroport din lume, Hartsfield-Jackson din Atlanta.

Cei care au creat interiorul aeroportului, decorat în stil turcesc și islamic, precum și turnul de control în formă de lalea au fost câștigat premierul internațional de arhitectură în 2016. Clădirea a fost concepută, de asemenea, pentru a folosi aplicațiile mobile și inteligența artificială în folosul călătorilor.

Toate operațiunile aeroportuare vor fi mutate pe noul aeroport la sfârșitul lunii decembrie când se va închide principalul aeroport din Istanbul, care poartă numele lui Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne.

În prezent, aeroportul Ataturk din Istanbul devervește 64 de milioane de călători pe an. În cealaltă zonă a orașului, pe continentul asiatic, aeroportul Sabiha Gokcen, care anul trecut a deservit 31 de milioane de pasageri, va rămâne deschis.

Președintele Erdogan urmează să anunțe oficial numele noului aeroport, un proiect prin care el vrea să transforme Turcia într-un actor global.

Compania Turkish Airlines va lansa primele zboruri de pe noul aeroport spre trei destinații locale: Ankara, Antalya și Izmir. De asemenea, vor fi zboruri spre Baku și Ercan, în nordul Ciprului.

Nihat Demir, liderul sindicatului muncitorilor, a declarat că ritmul lucrărilor care a fost impus pentru a întruni termenul limită impus de Erdogan a fost una dintre cauzele principale pentru producerea accidentelor și a decese pe șantierul pe care lucrează 36.000 de oameni.

Potrivit liderilor sindicali, 37 de muncitori au murit pe șantieri, alături de alți 100 care nu au fost identificați.

Ministrul Muncii din Turcia a dezmințit informațiile publicate de presă potrivit cărora sute de oameni au murit în timp ce construiau noul aeroport. Oficialii turci susțin, însă, că 27 de muncitori au murit din cauza „problemelor medicale și accidentelor produse în trafic'.

De asemenea, muncitorii de pe șantierul aeroportului au protestat față de condițiile precare de muncă, neplata salariilor și de condițiile improprii de transport spre șantier.

Consorțiul de cinci firme turcești, care a câștigat proiectul în valoare de 29 de miliarde de dolari în 2013, finanțează construirea aeroportului prin capital și împrumuturi bancare. Acesta va opera aeroportul timp de 25 de ani.

sursă foto: Twitter

