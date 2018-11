De 1 decembrie, turiștii din Poiana Brașov se pot da cu săniuța pe spațiul amenajat de la baza Pârtiei Bradul, arată Primăria Brașov.

”Pentru pârtia de săniuş au fost instalate în acest an două sisteme mobile de producere a zăpezii artificiale ca cele de pe pârtia de schi şi un ratrak pentru pregătirea pârtiei. Pentru că vremea le-a permis, au produs zăpadă artificială, iar acum se lucrează la pregătirea pârtiei de săniuş şi a celor de tubing, iar de sâmbătă se deschide pârtia”, se arată într-un comunicat.

Pârtia de săniuş are lungimea de 140 de metri, este prevăzută cu nocturnă şi are 120 de săniuţe pentru închiriat. În aceeaşi zonă se mai află patru piste de tubing şi o zonă amenajată pentru copiii cu vârsta sub 10 ani, în care se găsesc figurine din burete şi un carusel. Pista de săniuş şi de tubing este dotată cu o bandă rulantă de urcare.

Pentru accesul în incintă se plătește un bilet care costă 25 lei pe oră pentru copii la care se adaugă 10 lei pentru banda rulantă de urcare. O oră pentru adulţi costă 30 lei şi 15 lei banda rulantă. O zi întreagă pentru copii costă 70 de lei din care 45 de lei biletul de acces, plus 25 de lei banda, iar pentru adulţi, acelaşi interval, constă 95 de lei din care, 60 de lei biletul de acces și 35 de lei banda rulantă.

Sursa foto: seasonhill.ro