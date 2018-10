Procurorii americani susțin că Tyerell Przybycien a contribuit la moartea prieteni sale, Jachandra Brown, în mai 2017. Tânărul de 19 ani ar fi ajutat-o pe adolescentă să se spânzure într-o pădure. El este acuzat că i-a cumpărat funia, a prins-o de un copac și că i-a pus adolescentei de 16 ani la dispoziție un scaun, scrie People.

I just spoke briefly with Tyerell Przybycien's grandfather, he says he and his family want privacy, nothing to say to 16y/o's family @KSL5TV pic.twitter.com/bZcoRzSlDc

— Nicole Vowell (@NicoleVNews) May 8, 2017