Femeia a vrut să-și aprindă focul, a turnat benzină pe lemne, dar și pe hainele ei. Când a aprins chibritul, i s-au aprins și hainele și a murit carbonizată în propria locuință, a dezvăluit targovistenews.ro.

„A făcut focul și a ars”

Ea locuia în aceeași curte cu unul dintre fiii ei, dar acesta era la muncă atunci când s-a întâmplat tragedia. Bărbatul a fost chemat de vecinii care au văzut fum ieșit din casa bătrânei.

„A luat foc în casă. A făcut focul și a luat foc”, a spus fiul victimei. Chiar dacă era nevăzătoare, femeia reușise să-și formeze reflexul de a aprinde focul.

„Când am deschis ușa, a năvălit fumul ăla negru peste mine. Am trântit ușa înapoi, m-am dus, am chemat vecinii. Am sărit cu lopețile de am aruncat zăpadă”, a dezvăluit vecinul care a observat că e ceva în neregulă și a alertat lumea din jur.

