Roxana Blagu, care a făcut parte din trupa Trident, și-a unit destinele cu Andrei Badiu în urmă cu un an. Ea a declarat că părinții lor nu au fost invitați.

„Am făcut doar cununia aşa rapid, între prieteni, nici părinţii nu au fost”, a spus Roxana, potrivit Spynews.

Ea a dezvăluit că se gândea de ceva vreme să se căsătorească, însă momentul a fost amânat de mai multe ori. Roxana a povestit că evenimentul s-a desfășurat „fără stres”.

„Tot ziceam de ceva timp să facem acest pas şi tot amânam şi într-o zi am zis, hai să mergem, am luat nişte prieteni cu noi şi asta a fost. A fost aşa cum am visat, fără stres”, a mai adăugat ea.

FOTO: INSTAGRAM