Familia Gaylord a fugit, pe 8 noiembrie, din orașul Paradise din California, unde un incendiu devastator a mistuit 45.000 de hectare şi peste 6.700 de case şi sedii comerciale. Speriați de moarte, oamenii nu au mai reușit să-l găsească pe Madison, câinele lor din rasa ciobănesc anatolian.

După mai multe zile, membrii unei asociații de salvare a animalelor a ajuns în zonă, la cererea stâpânei patrupedului, Andrea Gaylord. Aceștia l-au găsit pe Madison în fața casei care a fost făcută scrum de flăcări.

Câinele a primit mâncare, iar membrii asociației au venit să-l hrănească regulat și în zilele următoare. Câinele nu s-a mișcat, însă, din fața ruinelor locuinței și și-a așteptat stăpânii, notează ABC7.

Madison și-a revăzut stăpânii abia vineri, 7 decembrie, după ce familiei Gaylord i s-a permis să se întoarcă acasă.

The Telegraph scrie că aceeași asociație de salvare a animalelor l-a găsit și pe Miguel, celălalt câine al familiei, care, în urma incendiului, a ajuns într-un adăpost, la 85 de kilometri de casă.

Tot în orășelul Paradise, un tânăr a găsit inelul de logodnă în casa părinților, făcută scrum flăcări.

REUNITED: Madison's family couldn't find him when they had to evacuate from the Camp Fire flames. Weeks later, he was found patiently guarding the lot where the house once stood, waiting for his family to come home. ❤️ https://t.co/n9ihUwQAP1 pic.twitter.com/Pse69y1tFA

— Eyewitness News (@ABC7NY) December 8, 2018