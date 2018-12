Puștoaica din Wolverhampton a fost găsită moartă, a doua zi, lâmgă o bancă dintr-un parc. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi din apropierea casei fetei au ajuns pe masa juraților, a notat themetro.co.uk.

Aceștia îl acuză pe tânărul de 16 ani de crimă. „E un caz clar de crimă. Viktorija era inofensivă, nici vorbă să fie vorba de un caz de autoapărare. Atacatorul a vrut s-o ucidă. Motivația lui a fost de natură sexuală”, a spus procurorul Jonathan Rees.

I-a scos doi dinți

În apropierea corpului au fost găsiți doi dinți. Anchetatorii au stabilit că erau dinții fetei, care i-au zburat din gură după ce a fost lovită cu un obiect foarte dur.

Alți șase dinți ai fetei au fost ciobiți de lovitură. De asemenea, un cercel a fost descoperit pe bancă, iar celălalt jos. O șapcă albă, dar plină de sânge, a fost găsită în zonă. Telefonul ei a fost descoperit într-un lac din acel parc, acolo unde fuseseră aruncate și cizmele ei.

Avocații apărării au motivat că tânărul a avut mari probleme cu depresia și cu alte boli mintale.

„Am cunoscut persoana rănită de anul trecut. Persoana vătămată mi-a trimis o cerere de prietenie pe Facebook anul trecut, pe care am acceptat-o. Am vorbit ocazional. Pentru că persoana rănită a început să vină la mine acasă noaptea, m-am enervat, așa că ne-am despărțit și de atunci nu am mai văzut-o. Contul meu de Facebook a fost urmărit de cineva”, a spus cel acuzat de crimă.

La fața locului au fost găsite două telefoane. Mesajele de pe Facebook fuseseră șterse, dar pe un Huawei negru, care se presupune că-i aparținea băiatului de 16 ani, erau căutări pe google despre sexul anal.

Pe pantalonii fetei s-au găsit urme de ADN de la Saidas Valantinas, tatăl vitreg al fetei. Dar Saidas Valantinas a spus că era acasă când fata a fost ucisă și era în drum spre muncă atunci când corpul acesteia a fost descoperit.

Băiatul de 16 ani n-a recunoscut acuzațiile de crimă și viol.

FOTO | Cum arată piciorul drept al Cristine Neagu, după accidentarea din meciul cu Ungaria