Trupul fetei a fost găsit într-o clădire abandonată din Roma, loc cunoscut ca fiind populat de traficanți de droguri. Un prieten al adolescentei a mărturisit că Desirée mersese în acel loc pentru că, acum ceva vreme, își vânduse telefonul mobil pentru a face rost de droguri, iar acum voia să și-l recupereze, potrivit bbc.com.

Cazul a declanșat o reacție din partea ministrului de interne italian, Matteo Salvini, care promovează politici anti-imigrație. Acesta i-a numit pe făptași „viermi”și a reiterat că Italia ar trebui să nu mai permită protejarea migranților care nu au statutul de refugiat.

Inițiativa lui Salvini nu a fost bine primită de italieni, ei acuzându-l pe ministru că profită de pe urma tragediei pentru a face campanie politică.

Desirée Mariottini a murit după ce a primit un cocktail de medicamente. Poliția crede că șase bărbați au fost implicați în moartea ei, printre care și doi italieni. Carabinierii au arestat doi bărbați senegalezi de 26, respectiv 42 de ani și un nigerian de 40 de ani.

Desiree told nan she missed the last bus. On evening of October 17, then found dead on Oct 19 https://t.co/wROxXRTS7D

— Ansa English News (@ansa_english) 25 octombrie 2018