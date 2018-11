Femeia de 30 de ani a fost criticată după ce a recunoscut că împrumută bani de la părinții ei și stă în casa acestora, chiar dacă ea are un salariu de 40.000 de lire sterline pe an, potrivit The Mirror.

Ea s-a mutat în casa părinților din Londra acum 18 ani pentru a economisi bani în vederea achiziționării unei locuințe. Cu toate astea, ea spune că nu a reușit să strângă niciun ban și că deseori mama și tatăl ei îi dau 300 de lire sterline pe lună.

Povestea ei a apărut în revista Grazia și i-a lăsat pe cititori uimiți. Mulți oameni au comentat pe Twitter că articolul reprezintă o „insultă”. Pe de altă parte, Sian spune că s-a simțit inconfortabil după reacția internauților.

„Știu că mulți oameni consideră că salariul meu e mare având în vedere că salariu mediu în UK este în jur de 27.000 de lire sterline pe an. Dar realitatea este că nu câștig atât de mult, este destul de greu să trăiesc decent și nu este în niciun caz extravagant. Este jenant, dar nu este neobișnuit”, spune Sian.

