Doctorii au rămas uimiți de ceea ce au scos din adomenul femeii. Aceștia au îndepărtat un chist ovarian car continua să crească și care ajunsese la incredibila greutate de 9 kilograme.

Acesta s-a dezvoltat de la ficat până la vezica urinară. Femeia a știut de cinci ani că are acest chist ovarian benign, dar n-a știut că acesta a continuat să crească. Chistul s-a dezvoltat și femeia a ajuns pe masa de operație când nu mai putea să se miște.

„Abia mai puteam să mă mișc”

Ashley Walden a ajuns la spital într-o noapte, când n-a mai suportat durerea și când a constatat că nu se mai putea deplasa.

„Aveam dureri mari, mult discomfort, am înțeles că ceva nu e în regulă. Am ajuns la spital. Am ajuns la urgențe cu dureri mari, abia mai puteam să mă mișc. Atunci mi-au făcut niște teste și mi-au spus că acel chist a continuat să crească”, a spus Ashley.

După ce chistul de 9 kilograme a fost îndepărtat, viața lui Ashley Walden s-a schimbat radical, susține chiar femeia în cauză.

