O femeie cu arsuri grave nu poate fi tratată la București, pentru că nu mai sunt locuri. Ce soluție s-a găsit

O femeie de 68 de ani a suferit arsuri grave în urma unui accident casnic în Argeș iar medicii au solicitat transferul la București dar s-au lovit de un refuz. Nu mai sunt locuri, le-au spus specialiștii de aici, astfel că victima a fost transportată, până la urmă, la Timișoara.

Accidentul a avut loc sâmbătă, în comuna argeșeană Ţiţeşti iar femeia care a suferit arsuri grave este o fostă asistentă medicală, în prezent pensionară. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat la Antena 3 că femeia a fost dusă la Timișoara tocmai pentru că nu mai existau paturi libere la București.

„Am fost informată în cursul zilei, de cei de la Comietul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă. Ei au posibilitatea de a găsi locuri. Nu s-a pus problema unui refuz, ci al căutării unui loc, având în vedere patologia. Pacienta a fost nevoie să fie stabilizată. S-a luat decizia transferului în Timişoara, unde poate fi tratată”, a declarat ministrul sănătăţii.

„În Bucureşti nu mai sunt locuri, dacă apar alte cazuri se pune problema transferului în străinătate”, a mai spus Pintea

Femeia a suferit arsuri pe picioare, abdomen şi torace. „A suferit arsuri pe o suprafaţă de corp. A fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti', a declarat pentru Mediafax, managerul Ambulanţei Argeş, Marian Hiru.

Reprezentanţii Spitalului de Urgenţă Piteşti spun că femeia este în stare stabilă, însă este depăşită „capabilitatea de intervenţie' şi tocmai de aceea s-a luat decizia ca pacienta să fie transferată la o clinică de arşi.

„Este o pacientă internată sâmbătă seara. Este stabilă. Are arsuri de gradul doi şi trei pe aproximativ 25 – 30 la sută din suprafaţa corpului. Am găsit un loc şi va fi transferată la Timişoara. La Bucureşti nu am găsit locuri', a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Marius Pascu.

Femeia va fi transferată cu elicopterul, în cursul zilei de duminică.