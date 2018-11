Mama a 11 copii, femeia de 40 de ani a publicat pe Internet mai multe fotografii cu Miran, băiețelul ei, pe care l-a pierdut în 14-a săptămână de sarcină. Fătul avea 10 centimetri înălțime și cântărea 26 de grame. Fața, mâinile, picioarele și chiar unghiile erau complet dezvoltate, scrie Mirror.

Sharran Sutherland a fost uimită, după ce a văzut cât de „perfect' era Miran.

Medicii i-au spus lui Sharran că trebuie să avorteze, după ce rezultatul ecografiei a arătat că inima bebelușului nu mai bătea. Tânăra nu a vrut ca bebelușului ei „să fie făcut bucăți' prin chiuretare și a ales, în schimb, să îi fie provocată nașterea pe naturală pe 23 aprilie, cu 173 de zile înainte de termen.

„Medicul a spus că pot scăpa de el ca un deșeu medical sau putem să sunăm la pompe funebre. Am fost atât de revoltată că mi-a catalogat bebelușul ca fiind un făt. Nu mi-a venit să cred atunci când a insinuat că este un deșeu medical. Am fost atât de supărată”, a spus Sharran

Femeia din localitatea Fair Grove din statul american Missouri spune că și-a ținut bebelușul în frigider și l-a studiat mai multe zile.

„Când am ajuns acasă de la spital, am făcut o soluție salină în care am pus bebelușul și apoi l-am păstrat în frigider. Știu că unor oameni li se pare groaznic, dar nu am vrut să se descompună sau să miroasă. Nu am știut ce să facem. Nu eram încă pregătiți să-l îngropăm”, a precizat ea.