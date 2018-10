Lulu Jemimah (32 de ani), studentă la Oxford, în vârstă de 32 de ani, spune că era întrebată mereu de familia ei când se căsătorește, arătându-i, în același timp, că trebuie să-și găsească un bărbat potrivit. Totuși, căsătoria era ultimul lucru la care se gândea, iar pentru a scăpa de presiunea pusă pe umerii ei de către rude, tânăra a decis să se ceară în căsătorie.

Lulu a oferit o petrecere adevărată invitaților la nunta sa. Ea a închiriat o rochie de mireasă și le-a explicat celor care au venit de ce lipsește mirele. Totodată, ea a mai mărturisit că părinții ei sunt consternați de decizia luată de ea, scrie Daily Mail.

'Am o pasiune mare în viață și sunt dedicată să-mi termin studiile și să obțin o diplomă academică. Însă tot ce a vrut familia mea a fost să mă căsătoresc – ceea ce este foarte important în Uganda -, să am copii și să am o familie. Tatăl meu și-a scris discursul pe care îl va ține la nunta mea încă de pe vremea când aveam 16 ani. La fiecare zi de naștere, mama se roagă să îmi găsesc un soț bun', a precizat tânăra.

Petrecerea de după nunta tinerei a fost ținută într-un bar din Uganda și a costat doar 2.5 dolari (aproximativ 10 lei), restul costurilor fiind suportate de prietenii ei.

FOTO: NORTH FOTO