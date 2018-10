Odată ajunsă în fața raclei, femeia a început să manifeste un comportament bizar, țipând și devenind foarte agitată. După câteva minute, ca prin „miracol”, aceasta s-a liniștit, potrivit www.bzi.ro.

Zilele acestea, proximativ 150.000 de credincioși au trecut pe la moaștele Sfintelor Parascheva și Ecaterina, iar in aceasta dimineata rândul s-a restrâns până la stâlpul .

An de an, moaștele Sfintei Parascheva sunt îmbrăcate în veșminte noi în ajunul sărbătorii din octombrie, iar apoi hainele sunt date unei mănăstiri care poartă hramul sfintei. Dar pe sub acestea, moaștele sunt îmbrăcate cu un veșmânt care nu este dat jos niciodată, deoarece tradiția spune că poartă blestemul lui Vasile Lupu.

