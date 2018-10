O femeie a salvat viața unui bărbat înjunghiat folosind o tehnică văzută într-un serial de la TV. Declarațiile ei sunt uimitoare

Gillian Edmondson a reușit să salveze viața omului înjunghiat în piept după ce a aplicat presiune asupra rănii acestuia. Ea susține că a văzut tehnica în serialul televizat „Coronation Street”.

Femeia este bunică pentru șapte nepoți și a reacționat destul de repede. Ea a rămas alături de bărbatul înjunghiat până la sosirea ambulanței, care a ajuns în 25 de minute la fața locului. Bărbatul a fost dus apoi la spital, unde a fost tratat. Starea omului este gravă, dar stabilă, potrivit Daity Mail.

„L-am văzut pe stradă și am realizat că a fost înjunghiat. Vorbea, însă spunea că nu poate să respire. Am aplicat pe rană cât de multe presiune am putut. Mă durea mâna la cât de tare apăsam. El leșina și se trezea constant. Am fost șocată, am avut foarte multă adrenalină!”, a povestit femeia.

Ulterior, poliția a lansat o anchetă și a descoperit că omul a fost înjunghiat de o femeie în vârstă de 36 de ani, pe care o bănuiesc acum de tentativă de omor.

