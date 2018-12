O fetiță de 12 ani conducere o afacere de 200.000 de dolari

Kheris Rogers are doar 12 ani și-a lansat brandul Flexin My Complexion în urmă cu un an. Între timp a semnat contracte importante cu unele dintre cele mai mari companii din lume și a făpcut până acum peste 200.000 de dolari.

Brandul ei, Flexin ‘In My Skinion, realizează haine cu mesaje pozitive despre faptul că fiecare persoană trebuie să se simtă bine în propria piele.

Ea a lansat brandul în aprilie anul trecut.

De atunci, ea a câștigat peste 200.000 de dolari, a devenit ambasador al brandului Nike și a fost cel mai tânăr designer care a fost prezentat la New York Fashion Week.

Citește și: Polițiștii caută hoții de trei săptămâni. Casa şefei de protocol a lui Iohannis ar fi fost spartă de o grupare care a mai furat din locuințe din Ilfov