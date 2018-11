Fetiţa este anunţată că, dacă nu o face în cinci zile, Spitalul Județean Buzău, unde a fost internată, o poate executa silit pentru recuperarea celor 500 de lei cheltuiți de unitatea medicală.

În urmă cu cinci ani, Marius Bucur a plecat la mare împreună cu cei doi copii, o fetiță și un băiat. La Padina, în județul Buzău, tatăl copiilor a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit în afara șoselei. Ilinca, mezina familiei, care atunci avea trei ani și care dormea pe bancheta din spate a mașinii, s-a răsturnat printre scaune și a fost rănită. Fratele ei mai mare a fost rănit mult mai grav, fiind transportat cu un elicopter la un spital din Capitală.

„Ilinca a ajuns la Spitalul Județean Buzău cu un hematom la frunte si zgârieturi pe brațe si pe picioare. A fost internată două zile cu mama soacră, pentru că eu mergeam la băiat la București și asta a fost tot. A fost externată apoi, nu au fost consecințe grave asupra ei, din fericire. Nu mi-au comunicat nimic de nici o taxă la externare”, declară tatăl Ilincăi Bucur.

Notificarea a fost primită prin poștă zilele trecute, copila de opt ani și jumătate fiind somată să prezinte numărul dosarului penal întocmit după accident.

„Mesajul este că fetița ar putea ajunge să plătească 500 de lei. Am rămas surprins, am fost mânios la culme pe instituțiile statului care nu cunosc Constitutia. Potrivit acesteia, copiii au gratuitate în sistemul medical, indiferent de situatie. Mi s-a părut bizar, grotesc să ceri unui copil să se intereseze de un dosar penal închis între timp. Mă voi duce cu Ilinca de mână si voi cere in numele ei date despre dosar și o voi pune să facă cerere să o semneze. Vom face lucrurile până la capăt, dacă așa vor! Desi nu mi se pare normal”, spune revoltat tatăl fetiței.

Mama copilei spune că aceasta a suferit un șoc atunci când și-a văzut numele pe un plic, iar apoi a aflat că ar putea fi nevoită să plătească spitalul pentru zilele în care fost internată.

„Pe plicul cu notificarea nu e specificat părinte, nu tutore, ci i se cere direct copilului să aducă la cunoștință numărul dosarului penal”, spune mama copilei.

Ilinca spune că în niciun caz nu-și va da alocația pentru a plăti spitalul în care a fost internată acum 5 ani.

„Am înțeles că trebuie plătită suma de 497 de lei. Nu am banii ăștia. Nu le dau din alocația mea pentru că nu merită. M-am și speriat când am văzut! Prima dată, am crezut că am de luat ceva, de primit, după care am înțeles că e vorba despre altceva”, spune Ilinca.

Poliţia a cercetat cauzele accidentului din august 2013 şi a decis neînceperea urmăririi penale.

Pe de altă parte, reprezentanții Spitalului Județean Buzău spun că sunt obligaţi de un articol din Legea sănătăţii să recupereze cheltuielile cu spitalizarea de la cei care aduc daune sănătăţii altora şi chiar propriei persoane.

„Eu consider că demersul făcut de spital are ca temei o prevedere legală. Prin notificare, părții vătămate, chiar dacă e minor, I-am adus la cunoștință că nu el este cel care trebuie să plătească, ci cel care a provocat accidental, iar nouă trebuie să ne ofere numărul dosarului întocmit după accidemt. Noi nu notificăm pacienții să ne plătească, ci să ne furnizeze relații pentru a ne recupera cheltuielile cu spitalizarea”, spune Sorin Pătrașcu, consilier juridic al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Este de menționat că fratele Ilincăi, care a fost internat zece zile într-un spital din București în urma accidentului, nu a primit nici o notificare.

La începutul lunii februarie 2018, un copil de nouă ani, din Oradea, aflat în comă, a fost externat, deși starea sa era extrem de gravă. Reprezentanții spitalului susțineau că legea îi obligă să le ceară bani părinților pentru spitalizare, pe motiv că accidentul s-ar fi produs din cauza băiatului.