Angajații Aeroportului Otopeni sunt în conflict de muncă, după ce negocierile pentru semnarea contractului colectiv de muncă pentru perioada 2018-2020 au întâmpinat dificultăți.

„Noi am terminat negocierile, cu ceva timp în urmă, pe data de 2 octombrie. Din nefericire, directorul general cu care am negociat și-a înaintat demisia ministrului Transporturilor și nu am apucat să semnăm contractul colectiv de muncă. A fost numit un nou director general care, tot din nefericire, nu a primit mandat să semneze contractul și noi nu înțelegem de ce. Mai mult decât atât, actualul Consiliu de Administrație a emis o hotărăre și a dispus modificarea conținutului negocierilor”, a declarat Mircea Voinopol, lider de sindicat în cadrul Sindicatului Aeroportuar Henri Coandă (SAHC), conform Hotnews.