O italiancă din Padova s-a stabilit la București din cauza crizei economice. Daria Barcheri a emigrat în România în urmă cu patru ani și spune că a găsit în țara noastră numeroase oportunități și un trai mai bun decât în Italia natală. Vorbește fluent românește și s-a îndrăgostit de Bucovina, a mărturisit italianca într-un interviu pentru 24life.ro.

Daria Barcheri a ajuns în București în toamna lui 2014, după ce locuise lună luni în Constanța.

„Când am văzut Bucureștiul prima dată mi-a plăcut imediat orașul și am hotărât să mă mut aici. Nu știu cu exactitate de ce, dar Bucureștiul m-a impresionat prin dinamismul său, aici simți că respiri. Aici sunt locuri de muncă, iar economia crește. Când am plecat din Padova, Italia suferea din cauza unei mari crize economice”, a povestit italianca despre momentul în care a decis să emigreze în România