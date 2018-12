O majoretă însărcinată a fost găsită moartă într-un tomberon din Indiana

Un jucător de fotbal american, în vârstă de 16 ani, a fost acuzat de uciderea colegei sale de școală care era gravidă. Polițiștii susțin că suspectul se numește Aaron Trejo (foto) și a fost arestat duminică.

Adolescenta (foto), care era majoretă și manager al echipei de fotbal a liceului din Mishawaka, a fost găsită moartă, duminică dimineață, într-un tomberon cu gunoi. Cadavrul a fost descoperit lângă o pizzerie, situată în apropierea locuinței mamei biologice a fetei, scrie Daily Mail.

Nicole Rouhselang, mama vitregă a adolescentei, a declarat că Breana era însărcinată în șase luni și se presupune că a murit și bebelușul din pântece. Femeia a spus că a văzut-o ultima oară pe Breana, la ziua de naștere a tatălui ei, pe 17 noiembrie.

Potrivit anchetatorilor, adolescenta a ajuns acasă sâmbătă, spre miezul nopții. Ulterior, părinții ei a sunat la Poliție, duminică, în jurul orei 4:30, după ce și-au dat seama că e „ceva în neregulă”.

Autoritățile au făcut percheziții pe aleea pe care locuiește familia adolescentei. Polițiștii au descoperit cadavrul fetei de 17 ani într-un tomberon cu gunoi din spatele unei pizzerii. Criminaliștii nu au dezvăluit cum a fost ucisă Breana, însă au găsit la fața locului indicii potrivit cărora fata a avut parte de o moarte violentă.

Cauza morții urmează să stabilită în urma necropsiei, însă anchetatorii cred că majoreta a fost împușcată sau înjunghiată, înainte ca trupul ei să fie aruncat la gunoi.

Procurorii au făcut percheziții și în casa lui Aaron Trejo, un adolescent de 16 ani pe care l-au arestat.

Polițiștii susțin că Breana, fata găsită moartă, îl cunoștea pe Trejo deoarece învață la liceul din Mishawaka și joacă fotbal american la echipa liceului. Anchetatorii fac cercetări pentru a afla dacă exista o relație între cei doi tineri.

Dean Speicher, administratorul unei școli din Mishawaka, a declarat că Breana și Trejo au fost colegi încă din școala generală. Potrivit sursei citate, cei doi adolescenți erau vecini și erau prieteni pe Facebook.

Șocați după ce au aflat despre crimă, colegii adolescentei ucise au ținut, luni, un moment de reculegere la școală.

Părinții vitregi ai fetei au inițiat o campanie caritabilă pe Internet pentru a strânge banii necesari înmormântării.

NEW: The prosecutors office just released the booking photo for 16-year-old Aaron Trejo, the Mishawaka High School student accused of killing 17-year-old Breana Rouhselang and hiding her body in a dumpster.

Latest here: https://t.co/7wIgBnIgzg pic.twitter.com/VgLNZau9sb

— WSBT (@WSBT) December 10, 2018