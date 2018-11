Totul s-a transformat într-un coșmar după ce Jackie, mamă a doi copii, a simțit că i se face rău imediat după ce a mâncat, potrivit mirror.co.uk.

Colin a crezut că femeia suferă de un atac de panică. „Mi-a spus că se simte puțin rău și că nu poate respira. Am crezut că are un atac de panică. Abia ce am ieșit din restaurant și un bărbat a ieșit din local și a așezat-o pe un scaun. Mi-a spus: Mor. Spune-le copiilor că îi iubesc. În câteva minute a murit. A fost devastator”, povestește bărbatul.

Jackie a fost dusă de urgență cu o ambulanță la un spital din Malaga dar Colin nu a avut voie să meargă alături de ea. Femeia nu a mai putut să fie salvată.

Pentru că femeia nu avea asigurare de călătorie, familia ei a fost obligată să plătească taxele de repatriere. Astfel, ca trupul lui Jackie să ajungă acasă, în Wales, rudele au plătit 6.000 de lire sterline.

