O mamă a trei copii și însărcinată cu al patrulea, a murit după ce a inhalat gaz de brichetă

Înainte de a se sinucide din greşeală, Kimberley Need i-a trimis iubitului un ultim mesaj pe telefon: ‘Love you always my sexy man (n.r. te voi iubi întotdeauna, bărbatul meu sexy)’.

Potrivit jurnaliştilor Daily Mail, tânăra însărcinată a murit după ce a inhalat gaz dintr-un spray cu care îşi încărca brichetele.

Surse din rândul anchetatorilor au anunţat că tânăra obişnuia să se drogheze cu gaz de brichetă încă de când avea numai 12 ani. După ce a divorţat şi a început o nouă relaţie cu actualul iubit, femeia a avut o perioadă în care a fost fericită şi a renunţat la droguri, însă în ultima perioadă a suferit o depresie post-natală şi a continuat să se drogheze.

