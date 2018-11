După patru ani în care pământul nu a produs roade, aproximativ 275.000 de oameni au fost nevoiți să plece din vestul Afganistanului, 182.00 fiind numai din orașul Herat. Seceta a avut un impact și mai mare decât violențele care macină țara, potrivit estimărilor ONU.

Fenomenele meteo extreme, cauzate de schimbările climatice, au un impact mai puternic printre țările sărace, printre acestea aflându-se și Afganistanul, mai arată Organizația Națiunilor Unite.

În exteriorul orașului Herat, într-o tabără de refugiați, un cameraman al CNN a vorbit cu o femeie pe nume Mamareen, care și-a pierdut soțul în război și acum nu își permite să-și hrănească copiii, ceea ce a împins-o să o vândă pe una dintre fetele ei.

Mamareen a vândut-o pe Akila pentru 3.000 de dolari către Najmuddin. Akila a fost promisă drept soție copilului lui Najmuddin, pe numele lui Sher Agha (10 ani).

„Am părăsit satul în care stăteam cu cei trei copii ai mei din cauza secetei. Am venit aici gândindu-mă că o să primesc un fel de ajutor, dar nu am primit nimic. Pentru ca ceilalți copii să nu sufere de foame, am dat-o pe fiica mea unui bărbat pentru suma de 3.000 de dolari. Din această sumă am primit doar 70 de dolari. Nu am bani, nu am mâncare și nu am pe nimeni care să mai aducă un venit în familie – soțul meu a fost ucis”, a povestit femeia.

Întrebată dacă Akila știe ce o așteaptă, ea a spus: „Nu știe că am vândut-o. Cum ar putea să știe. Este un copil. Însă nu am altă alegere. Chiar dacă o să plângă sau o să râdă, ea va trebui să plece. Cine și-ar vinde o parte din inimă dacă nu ar fi necesar să o facă?”.

Totodată, cel care a cumpărat-o, Najmuddin, susține că a făcut un act de caritate.

„Familia ei nu are ce să mănânce. Copiii sunt înfometați. Știu că și eu sunt sărac, dar cred că pot să plătesc pentru fată în doi, trei ani. Nu contează că sunt vânduți copii. Asta se întâmplă aici. Chiar și bărbați bătrâni se căsătoresc cu fete tinere”, a afirmat Najmuddin.

Najmuddin este victima aceleiași secete. Zona în care locuiau avea cel mai fertil pământ din Afganistan.

„Grânele nu mai cresc, pepenii nu mai cresc. Alte soiuri nu mai cresc din cauza secetei. Am pierdut toate animalele domestice: oile, vacile și caprele. Animalele au murit de foame, pentru că nu aveam ce să le dăm de mâncare”, a mai adăugat Najmuddin.

FOTO: CAPTURĂ VIDEO CNN