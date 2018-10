Viorica Dăncilă a avut luni o întrevedere cu președintele Turciei, alături de o delegație oficială română. După discuții, Erdogan a oferit un dineu oficial în onoarea premierului și i-a arătat lui Dăncilă palatul său de jumătate de miliard de euro cu peste 1.000 de camere.

Viorica Dăncilă a fost întâmpinată, conform protocolului, de către Recep Erdogan, iar acesta a fost, de altfel, și momentul la care jurnaliștii au avut posibilitatea să fotografieze și să filmeze câteva cadre. Sunetul însă… a dat-o de gol pe Dăncilă, cel puțin din partea oficialilor turci!

Erdogan: Welcome. (Bine ați venit!)

Dăncilă: Thank you very much. (Vă mulțumesc mult…)

Erdogan: How are you? (Ce mai faceți?)

Dăncilă: Fine, thank you. (Mulțumesc, bine!)

Erdogan: Good. (Bun…)

Dăncilă: Hăhăhă- traducerea nu mai este necesară!

Sursa foto: tccb.gov.tr

