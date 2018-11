Între timp, victoria de astăzi, de la Tribunalul Suceava, a localnicilor înseamnă că, până la decizia din acel dosar, autorizaţia de construcţie a gropii este suspendată. Legal, nu se mai poate face nimic acolo. Era nevoie de această decizie. În ciuda unei hotărâri în primă instanţă de blocare, autorităţile din judeţul Suceva au făcut oricum recepţia lucrării, în urmă cu o lună.

Miza războiului: 7 milioane de euro

Este o nouă bătălie câştigată, într-un război de uzură care durează deja de 11 ani. Fiecare mică victorie a localnicilor a fost anulată imediat de către o nouă decizie a Consiliului Local din comuna Pojorâta sau a Consiliului Judeţean Suceava. Sau chiar a Parlamentului.

Despre toate neregulile de la groapa de gunoi din Mestecăniş, ridicată cu 7 milioane de euro, bani europeni, Libertatea a vorbit pe larg. Am vizitat Pasul Mestecăniş, am vorbit cu oamenii şi am văzut cum dorinţa autorităţilor de a nu returna banii europeni poate produce un real dezastru ecologic şi social.

Investigaţia poate fi citită aici: