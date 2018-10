Alaina Custer, tânăra ospătăriță care a primit bacșișul uriaș, a fost șocată când a văzut ce i-a lăsat clientul darnic pe masă, în momentul în care s-a dus să ridice nota.

'Nu credeam că este real. Am ridicat nota și am văzut că era așezată pe un teanc de bancnote de câte 100 de dolari. Am început să tremur și să întreb dacă este o glumă', spune tânăra, scrie The New York Post.

Alături de bacșișul uriaș era o bucățică de hârtie pe care scria 'Mulțumesc pentru apa delicioasă!', susține fata, foarte încântată de suma primită.

Ulterior, s-a aflat că cel care a făcut gestul impresionant este un tânăr vedetă pe internet, cu un canal de YouTube pe nume 'Mr. Beast'. El dorea să filmeze reacția tinerei în momentul în care primește banii.

'Lângă masa noastră erau doi tipi care filmau. Mi-au spus că este vorba despre un clip pe canalul lor de YouTube și că merg din local în local pentru a face fericiți ospătarii', a declarat tânăra.

Reacția tinerei nu a fost încă postată pe platforma video, însă ea s-a fotografiat cu banii în mână și imaginea a fost pusă pe contul de Instagram al restaurantului la care lucrează.

FOTO: INSTAGRAM