O plăcuță comemorativă dedicată lui Saddam Hussein a revoltat britanicii

„În memoria lui Saddam Hussein, 1937 – 2006” este mesajul de pe plăcuța care nu a trecut neobservată de rezidenții din Wanstead, potrivit independent.co.uk.

Oamenii au fost înfuriați de gestul celui care a pus plăcuța de metal acolo, nefiind deloc de acord să comemoreze viața unuia dintre cei mai sângeroși conducători din lume.

Placa a fost prinsă în niște șuruburi speciale, astfel că nu poate fi îndepărtată cu ușurință. Imagini cu incidentul neobișnuit a ajuns viral pe rețele de socializare.

La data de 28 aprilie 1937 s-a născut Saddam Hussein. A fost preşedinte al Irakului în perioada 1979 – 2003 şi prim-ministru al acestei ţări între 1979 – 1991 şi 1994 – 2003. Saddam a avut un rol cheie în lovitura de stat al partidului Baas din 1968.

Ca preşedinte, Saddam a rămas la putere în ciuda dezastruoaselor războaie împotriva Iranului (1980-1988), şi Războiul din Golf (1990-1991), care au adus un declin serios în condiţiile de viaţă şi condiţiile umanitare. După invazia Irakului din 2003, Saddam a fost răsturnat de la putere şi capturat pe 13 decembrie 2003 într-un raid din localitatea natală, Tikrit. El a murit în decembrie 2006.

"Mystery surrounds a plaque on a bench outside Oxfam on Wanstead High Street which apparently has been put there in memory of Saddam Hussein." https://t.co/cg93hpIzvu pic.twitter.com/oTTAfA5eR0

— James Cook (@JamesLiamCook) 19 noiembrie 2018