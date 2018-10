Polițista Ann Marie Guerra (38 de ani), șefă în cadrul unei unități de detectivi din NYPD, s-a enervat atunci când colegul ei Victor Falcon s-a arătat nemulțumit de faptul că aceasta și-a lăsat chiloții murdari în vestiarul comun al instituției de poliție. Enervată la culme, Ann l-a contrazis.

„Sunt curați!”, a țipat în acel moment femeia, care este căsătorită și are doi copii acasă. Incidentul s-ar fi petrecut pe 7 octombrie.

Totodată, Falcon o mai acuză pe Ann de faptul că l-a jignit, spunându-i că penisul lui este mic.

Ulterior, colegul ei a depus o plângere și pe numele ei a fost începută o anchetă disciplinară. În urma cercetărilor s-a decis, ca primă măsură, mutarea la un alt departament, arată sursa citată. Acest transfer înseamnă că Ann nu va mai lucra cu Victor Falcon.

