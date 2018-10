O profesoară din Gorj este acuzată că-i terorizează pe elevi la ore. I-ar fi amenințat cu un ciocan și ar fi dat un copil cu capul de bancă

Profesoara Iuliana Rădulescu predă limba română de la începutul acestui an școlar, în localitatea Bengeşti-Ciocadia, iar scandalul din școală a izbucnit de atunci.

„Reclamă pe toată lumea peste tot. Pe părinţi, pe dascăli, pe directorul şcolii, pe primar. Noi nu credem că această doamnă mai poate rămâne la catedră. La ore, în loc să le predea limba română cum ar trebui, dumneaei cântă, pune copiii să o filmeze. A adus odată la ea un ciocan. L-a scos din geantă şi l-a pus pe catedră. A zis că aşa rezolvă ea problemele din sistemul de învăţământ, cu acel ciocan. Vă daţi seama că s-au speriat copiii. Şi eu m-aş speria”, a spus mama unui elev, citată de pandurul.ro.

Directorul școlii susține și el varianta părinților, dar deocamdată nu a luat nici o măsură împotriva profesoarei „Părinţii au venit la şcoală, au făcut sesizări. Dar comportamentul doamnei profesoare îl sesizăm şi noi şi nu prea seamănă a un comportament demn de un cadru didactic. Ne-a reclamat pe toţi. Este o situaţie foarte tensionată în clase, la fel şi în cancelarie. Ne acuză pe toţi de fel şi fel de lucruri. A făcut reclamaţii peste reclamaţii, peste tot”, a explicat directorul şcolii, Ionel Oană.

„Un copil susţine că doamna l-a lovit cu capul de bancă. Părinţii au făcut o reclamaţie deja la Poliţie. Noi i-am solicitat doamnei să vină cu un document medical care să ateste că este aptă să vină, în continuare, la catedră”, a adăugat directorul școlii

O echipă de inspectori i-a evaluat activitatea didcatică, la ore. „Eu, personal, am inspectat-o pe doamna profesoară la două ore. Nu pot să-mi fac eu un punct de vedere referitor la comportamentul dumneaei, eu am analizat actul didactic. A fost notată cu calificativul nesatisfăcător. Noi facem un apel şi la medicii care eliberează documente pentru dascăli, să se gândească şi la faptul că aceşti oameni trebuie să vină în faţa unor copii pe care să-i modeleze pentru viitor şi acest document este o măsură de protecţie”, a explicat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.

Profesoara nu recunoaște nici o acuzație formulată de părinți ori de directorul școlii și are propria ei variantă cu privire la cele întâmplate. „Copiii sunt mici, uşor de influenţat. Au fost învăţaţi să spună aşa ceva, iar ce s-a scris până acum, în acele reclamaţii şi sesizări, au fost scrise probabil de colegi de-ai mei. Da, am pus copiii să cânte, dar aşa învaţă mai uşor cântecele, după ce mă filmează pe mine cântând. Vine Centenarul şi de-asta am vrut să-i învăţ şi cântece patriotice, dar asta se întâmplă în pauze, nu la ora propriu-zisă. Iar cu acel ciocan am bătut nişte cuie într-un panou”, a spus profesoara Iuliana Rădulescu.

