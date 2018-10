O rețea socială folosită de autorul atacului de la sinagoga din Pittsburgh își întrerupe activitatea

Reprezentanții rețelei sociale Gab, care a fost lansată în 2016 după modelul Twitter, au precizat sâmbătă că Joyent, societatea care îi furnizează internet, îi suspendă serviciile începând de luni, conform AFP, citată de Agerpres.

De asemenea, Paypal a anunţat că a exclus Gab din serviciile sale de plată online din cauza discursului de ură care este răspândit pe acest site cu bunăvoinţa administratorilor.

Potrivit sursei citate, sloganul Gab, „Toţi sunt bineveniţi să se exprime liber!”, a atras personalităţi aparţinând extremei drepte devenite persona non-grata pe Twitter.

https://t.co/J3Rfto6fi3 Statement On The Tree of Life Synagogue Shooting https://t.co/XU9Apd0cUD

— Gab.com? (@getongab) October 27, 2018