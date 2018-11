Întreaga poveste a fost spusă chiar de Ioan, bărbatul rămas văduv după ce soţia lui a murit într-un spital din Italia la 11 ore după ce născuse o fetiţă, Alexia. Acasă o aştepta Francesca, fiica cea mare, de 4 ani. Mihaela a mers la spital duminică seara, pe 18 noiembrie, după ce începuse să aibă dureri acasă. A fost internată în spitalul din Vittoria, provincia Ragusa (Sicilia), unde a născut rapid şi fără vreo problemă, în doar două ore.

„Pe 28 noiembrie era termenul să nască, dar alaltăieri seară, când m-am întors de la muncă, am mâncat împreună, am vorbit, iar Mihaela a început să se simtă un pic rău, să aibă dureri de naștere. La ora 21:40 am ajuns cu salvarea la spitalul din Vittoria, iar la ora 23:00 Mihaela deja a născut.

Eu am așteptat afară, nu m-au lăsat să intru, dar înăuntru cu ea a stat prietena noastră care urmează să îmi boteze fetița. Ea mi-a spus că Mihaela s-a dat jos din pat singură după ce a născut, fără ajutor, nu părea să aibă probleme. Când să o ducă în salon a simțit o durere în spate, în partea de sus a spinării.„, a povestit soţul Mihaelei, pentru rotalianul.com.

„Era bine – povestește soțul femeii – o lăsaseră durerile din spate, am râs, am glumit cu ea, părea bine. Mi-a spus să-i pun fata în pat, lângă ea, dar am sfătuit-o să o lase mai bine în pătuțul ei, că e prea slăbită și trebuie să se odihnească. Și m-a înțeles.„

Mihaela a intrat în comă la scurt timp după ce soţul ei a plecat din spital

Ioan a plecat de la spital la ora 3:30 noaptea şi a doua zi trebuia să vină să îşi vadă soţia şi fiica cea mică: „Am ajuns la spital puțin după ora 09:00 dimineața, ușa la secție era închisă, nu puteam să intru la Mihaela. Stăteam deja de ceva timp pe acolo, mă gândeam cum să fac cumva să îi dau lucrurile pe care i le adusesem, când deodată mi-a sunat telefonul: Soția dumneavoastră este în comă și se află la secția Reanimare, îmi spune o voce și totul a început să se învârtă cu mine. Cum la Reanimare, cum în comă? Eu am lăsat-o bine, sănătoasă, ce s-a întâmplat cu ea?„

Mihaela a intrat în comă în jurul orei 4. „Au început să zică ba că avea prescrise 3 pastile pentru tensiune iar ea lua doar două (în timpul sarcinii Mihaela a avut un pic tensiunea ridicată) ba că avea diabet, cu toate că analizele i-au ieșit bune mereu pe perioada cât a fost însărcinată, ba glicemia nu era bună, atunci nu m-au lămurit nicicum ceea ce s-a întâmplat concret cu soția mea. Ieri, un medic mi-a spus că a făcut atac cerebral dar nu mi s-a eliberat un act oficial cu ceea ce i-a cauzat decesul, sunt doar vorbe.

Citește și

RECENZIE/ „Moromeții 2”, filmul care doborât un record istoric de încasări în primul weekend. O poveste încă reprezentativă pentru România rurală