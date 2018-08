Sportiva a aterizat cu un zbor Ryanair pe aeroportul Stansted de lângă Londra, dar au durat 45 de minute până să coboare deoarece personalul de la bordul aeronavei nu au ajutat-o.

Wafula-Strike, care este imobilizată în scaun cu rotile și participă la curse de viteză, a spus că s-a simțit 'neglijată și am fost supărată când am văzut că am fost abandonată acolo, după ce toată lumea și-a luat bagajele și a plecat'.

Când un membru al personalului de pe aeroport a venit să o ajute acesta i-a spus că au puțini angajați și că nu au știut sigur dacă zborul de la Berlin în care se afla ea a ajuns.

Ryanair a transmis că companie numită Omniserv a fost responsabilă de asistența pentru pasagerii cu handicap din Stansted.

Între timp, un purtător de cuvânt al aeroportului a adăugat: „Suntem dezamăgiți că am auzit despre experiența Annei de la Stansted de vineri seara. Investigăm modul în care s-a produs acest incident și am cerut companiei Omniserv, societatea responsabila de îngrijirea pasagerilor cu mobilitate redusă, explicații pentru motivul care a făcut ca Anne să aștepte atât de mult în avion'.

