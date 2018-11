„Imediat ce am auzit copilul plângând, știam că trebuie să existe ceva ce pot face pentru a ajuta. Când mama bebelușului mi-a spus că nu mai are lapte, am știut că trebuie să ajut și să-i ofer laptele meu, așa că m-am oferit”, a povestit tânăra.

Mama copilului a fost recunoscătoare pentru ajutor, mai ales că era în aeroport de foarte multe ore. Imediat ce a hrănit copilul, acesta s-a liniștit, potrivit metro.co.uk.

„Ca mamă mi-am imaginat prin ce trebuie să treacă femeia. Sentimentul de neajutorare pe care îl poți avea când copilul îți plânge de foame”, mai spune stewardesa.

Gestul însoțitoarei de zbor a ajuns viral pe internet. Mii de oameni i-au trimis tinerei felicitări, spunându-i că este un adevărat erou.

Recent, o polițistă din Argentina a alăptat un bebeluș de numai cinci luni care fusese adus la secție în urma unei operațiuni a polițiștilor locali.

Foto FACEBOOK

VIDEO/ Gabriela Cristea și Tavi Clonda se opresc după cel de-al doilea copil. „Nu m-aș hazarda la al treilea”