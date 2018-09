Laura Molloy, în vârstă de 22 de ani, nu a prezentat deloc simptomele unei sarcini și a avut menstruație în fiecare lună. Dar atunci când a început să se simtă slăbită și obosită a mers la un consult medical. Înainte de a se prezenta la medic, tânăra care era studentă, a făcut două teste de sarcină deoarece a început să ia în greutate și s-a gândit că ar putea fi vorba de o sarcină, dar ambele teste au ieșit negative.

În urma controlului, însă, medicul său de familia a anunțat-o că este însărcinată și în doar trei săptămâni ar trebui să nască. Tânăra din Dublin a mers direct la spitalul de maternitate pentru un control complet, iar doctorii de acolo au confirmat sarcina și i-au explicat și ce s-a întâmplat în cele opt luni de sarcină.

„Motivul pentru care testele de sarcină au ieșit negative a fost că ne-am făcut după 28 de săptămâni de sarcină și hormonul care indică test pozitiv de sarcină a părăsit deja corpul', explică Laura ce i-au spus doctorii când i-a întrebat de ce nu i-a ieșit sarcina pe teste.

„Nu am simțit nicio lovitură din partea copilului, nu am avut grețuri dimineața, nu am simțit nicio mișcare. A fost un șoc uriaș. Nu pot să cred că mi s-a întâmplat asta”, mai spune Laura.

Medicii i-au explicat că bebelușul ei s-a dezvoltat în spatele placentei și ce aceea nu a simțit loviturile copilului în interiorul uterului.

La mai puțin de o lună de momentul în care în care a aflat că este însărcinată, Laurei i s-a rupt apa, iar după un travaliu de 18 ore a adus pe lume un băiețel pe care l-a botezat Finn.

Citește și: Toamna e doar o prelungire a verii! Unde poți să mai faci plajă în octombrie?