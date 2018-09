Mandie Stevenson a fost diagnosticată în 2015 cu cancer la sân, în fază terminală, pe când avea 26 de ani. Sâmbăta trecută, tânăra din Marea Britanie și iubitul ei voiau să ajungă la New York pentru a petrece o vacanță de vis, scrie Daily Mail.

Cuplul a fost nevoit să-și amâne planurile cu o lună. În momentul în care a completat, de pe un dispozitiv iPad, formularul pentru obținerea vizei pentru Statele Unite, Mandie a declarat, din greșeală că ar avea de gând să ia parte sau fusese implicată în „activități teroriste, spionaj, sabotaj sau genocid'

„Am făcut primul (test) de pe iPad-ul meu, dar s-a blocat la momentul efectuării plății, așa că am aplicat (pentru viză) din nou, a doua zi în timp ce eram la serviciu… Știam că trebuia să răspund cu «nu» la toate întrebările și, în momentul în care am parcurs formularul pe pagina de Internet, am bifat din greșeală «da». Și la a patra întrebare, la care am bifat cel mai groaznic răspuns”, a spus Mandie Stevenson.