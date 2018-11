O tânără din Nepal a dansat peste 120 de ore pentru a intra în Cartea Recordurilor

Bandana Nepal a început să danseze vineri, 23 noiembrie, şi a făcut asta până miercuri după-amiază, 28 noiembrie, pentru a doborî recordul.

Tânăra a dansat pe muzică nepaleză în hotelul unui restaurant din Kathmandu, în faţa publicului din care au făcut parte familia sa și presa, conform agenției Xinhua, citată de Agerpres.

Fata a dansat 126 de ore și a doborât recordul anterior, deținut anterior de Kalamandalam Hemlatha din India, care a dansat timp de 123 de ore şi 15 minute în 2011.

Deși și-a unduit șoldurile și gâtul timp de șase zile, fără să doarmă și fără să se odihnească, Bandana Nepal a reușit să-și păstreze zâmbetul pe față pe întreaga durată a provocării.

Congratulations Bandana Nepal for successfully achieving Guinness world record by dancing continuously for 126 hours ❤️? We wish for her bright future… #Talent pic.twitter.com/OwJ2sJ2kjN

— RoutineofNepalBanda (@Nepal_ko_banda) November 28, 2018