O tânără din Statele Unite este ținută în viață de o geantă cu medicamente

Tratamentul necesar pentru a-i prelungi viața costă 60.000 de dolari pe lună. Lauren Spencer (foto) trebuie să aibă mereu asupra ei geanta cu instalația mobilă care îi pompează medicamentul experimental Remodulin, scrie Daily Mail.

Pentru a trăi, Lauren depinde de medicamentul Remodulin care costă în fiecare lună 60.000 de dolari. Tratamentul este acoperit acum de asigurarea de sănătate pentru copii din statul California până când tânăra va împlini vârsta de 21 de ani. Ulterior, famila lui Lauren va trebui să găsească soluții pentru a plăti pentru medicația foarte scumpă.

Cu toate acestea, Lauren speră că se va vindeca de această boală dacă medicilor le sunt acordate suficiente resurse.

Lauren este în continuare optimistă și a fost admisă recent într-un program de pregătire a asistentelor medicale în cadrul Universității de stat din San Francisco. Acolo, ea speră ca din toamnă să învețe cum să-și ajute semenii care suferă de aceeași boală ca ea.

Lauren spune că trebuie să aibă mare grijă de dispozitivul din geantă care o ține în viață. Atât pompa, cât și tubul, trebuie să fie mereu uscate, motiv pentru care fata nu mai are voie să înoate. De asemenea, trebuie să spele cu grijă, ceea ce înseamnă că un duș ar putea dura chair și o oră și jumătate.

Tubul special trebuie să fie conectat mereu cu inima pentru a medicamentul să-și facă efectul.

Fata și-a amintit despre un moment în care s-a speriat teribil.

„Aproape că adormisem și m-am forțat să rămân trează deaorece m-am rostogolit și am simțit că tricoul se udase. (…) Inițial am crezut că erau lichidele din pompă. Am aprins repede lumina, m-am uitat în oglindă și am văzut că aveam sânge pe toată bluza”, a mărturisit ea.