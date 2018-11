Incidentul a avut loc în aprilie, când fata s-a dus la casa fostului concubin, iar cei doi s-au certat în stradă. La altercația respectivă a fost nevoie de intervenția unui echipaj de poliție. După ce poliția a plecat, iar fostul ei iubit a intrat în casă, fata a deschis portiera automobilului și a dat foc unor materiale textile.

Mașina a ars ca o torță, iar pagubele calculate se ridică la 4.500 de lei.

„Ulterior intervenției echipajului de poliție, inculpata a rămas în fața imobilului în care locuiau cei doi, iar reclamantul împreună cu familia au intrat în casă.

După aproximativ 10 minute, bărbatul a observat că din autoturismul său Volkswagen Passat ieșea fum și apoi a fost cuprins de flăcări, iar el împreună cu familia sa au ieșit din casă și au stins incendiul înainte de sosirea pompierilor a căror intervenție a fost solicitată între timp.

Cu această ocazie s-a observat că în interiorul autoturismului pe scaunul din dreapta față se aflau mai multe articole textile (îmbrăcăminte și lenjerie de pat) care arseseră. A arătat că o bănuiește pe inculpata Giumazie Ș. de comiterea faptei, înturcât aceasta l-a amenințat imediat anterior, în sensul că îi va da foc la casă și la mașină”, scrie ]n rechizitoriu.

Fata și-a recunoscut fapta, dar a dispărut

Fata și-a recunoscut fapta, dar a dispărut subit, iar la proces s-au prezentat părinții ei. Ea a fost chemată cu mandat de aducere, dar nimeni n-a mai știut nimic de ea. Părinții susțin că este posibil să fi plecat din țară.

Judecătorii au decis: „Condamnă inculpata Ş.G.(…) la pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de distrugere.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, potrivit art. 60 C. pen. În baza art. 22 alin. 1 C. pr. pen., ia act că partea civilă Ş.K. a renunţat la pretenţiile civile formulate. În baza art. 274 alin. 1 C. proc pen., obligă pe inculpata Ş.G. la plata sumei de 1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat”.

