Ally Poole, de 22 de ani, din Georgia, se afla în mașină alături de câinele ei, în ianuarie 2015, când a văzut un camion venind spre ea. Încercând să evite coliziunea cu mașina, a tras de volan ceea ce a făcut mașina să se rostogolească și să o arunce prin geam peste 20 de metri.

Ally nu-și mai amintesc multe despre accident, doar că nu își mai simțea corpul și voia să ajungă la câinele ei, dar nu se putea ridica. „Corpul meu nu se mișca, nu știam de ce în acel moment, dar acum știu că de îndată ce am lovit pământul, am paralizat imediat. Îmi amintesc de cineva care țipa „spune ceva” și tot ce am putut spune a fost „ajutor”. Îmi amintesc că a spus că ajutorul este pe drum și apoi ochii meu au început să se închidă”.

S-a trezit apoi în spital, câteva zile mai târziu, conectată la aparate. La scurt timp după aceea, medicii au fost obligați să-i spună că nu va mai merge din nou și că va fi țintuită toată viața ei într-un scaun cu rotile.

Ally merge acum la fizioterapie o dată pe săptămână, deoarece speră să poată merge spre altar în ziua nunții ei. „Logodnicul meu a fost întotdeauna alături de mine încă de la început. Nu m-a părăsit niciodată și a trecut prin toate împreună mine. Sprijinul lui înseamnă enorm pentru mine și m-a ajutat să mă recuperez mental, emoțional și fizic”, povestește Ally.

„Obiectivul meu este de a merge spre altar pentru că am visat la acest moment de când eram mică. Cred că fiecare fată visează la ziua nunții ei, așa că sunt hotărâtă să realizez acest lucru și să arăt că se poate face asta chiar și în situația mea”, mărturisește tânăra.

