Specialiștii susțin că au avut făcut efort substanțial pentru a evita regulile reproducerii. Ei au spus că cele două mame erau sănătoase și ambele au născut pui sănătoși. În momentul în care au încercat reproducerea cu gene de la doi tați, puii au murit la doar o zi după naștere.

Chinezii susțin că le-a fost mai ușor să „producă” pui cu două mame. Un embrion a fost luat de la o femelă și o celulă steam de la cealaltă. Pe cea din urmă, oamenii de știință au modificat-o genetic cu ajutorul unei tehnologii de ultimă oră pentru a șterge trei serii de instrucții genetice cu scopul de a le face compatibile, scrie BBC.

„Această cercetare ne arată ce este posibil. Am văzut că defectele din șoriceii bimaternali pot fi eliminate, iar barierele în reproducția cu doi părinți de același sex pot fi trecute”, arată doctorul Wei Li, care a condus experimentele.

Baby mice have been made with two mums and no dad… So what does it mean for the future of sex? https://t.co/uF59pS4xcz

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 11, 2018