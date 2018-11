„Voiam să-mi cer scuze că am intrat cu geanta, dar am pensia lui aici şi mi-a fost frică s-o las în maşină. N-ai ce să vezi. E mică. E foarte foarte subţire. Aveam nişte treburi de rezolvat astăzi şi mi-a zis Viorel „, a mărturisit Oana, în platoul emisiunii. Oana spune că starea lui Viorel Lis nu este prea bună. „Sunt zile în care Viorel se simte foarte rău şi chiar dacă îi spun să mergem să ne jucăm (la păcănele) nu vine”, a spus Oana despre starea lui Viorel Lis.

„Eu merg la psiholog şi la tot felul de cursuri. Astăzi am mers la un curs de tetahealing. Dacă ştii să intri într-o stare teta, te poţi linişti. Am trecut de la faptul că am nervoasă, la o stare de linişte. Mi-am dat seama că nimeni n-o să vină să mă salveze. Mi-am dat seama că eu singură trebuie să fac să-mi fie bine. Când eşti furios şi nervos, nu gândeşti. Tot timpul mă comparam cu ceilalţi. Acum am trecut de faza aia, sunt într-o perioadă de acceptare, încerc să mă întăresc singură şi să-l ajut şi pe el”, a mai adăugat Oana Lis.

La sfârșitul anului trecut, Viorel Lis a fost operat de colecist, după ce în ultima perioadă s-a simțit rău. Oana Lis a declarat recent cum i s-a făcut rău soțului ei și l-a dus de urgență la spital.

