Oana Roman, mesaj cutremurător la 2 ani de la tragedia din Colectiv. Vedeta este revoltată de felul în care au decurs lucrurile în privința anchetei făcute pentru a afla cine este vinovat de moartea celor 64 de tineri.

Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a revoltat și mai tare pe admiratorii acestuia.

Oana Roman, mesaj cutremurător la 2 ani de la tragedia din Colectiv, care a îndoliat o țară întreagă



„La 2 ani după tragedia din Colectiv, sistemul sanitar din România are în plus… un pat pentru îngrijirea marilor arși. Aveam 10 în 2015, acum sunt 11. Un pat, atât a putut face țara, în doi ani după evenimentul soldat cu 146 de arși. ” Este un lucru cert si dovedit ca dupa incendiu , niste oameni din sistem au dat ordin spitalelor sa spună că totul e sub control și ca au toate dotările necesare. Erau zeci de arși grav care mureau pe capete pentru că, de fapt, ei nu aveau aproape nimic în materie de dotări speciale pentru marii arși! Eu pun o intrebare: cei care au declarat public că sunt pregătiti, dotați si ca totul e sub control…..au fost anchetați ? Au raspuns pentru crima de a omorî oameni doar ca sa nu recunoască starea jalnică a sistemului sanitar? Se pot ei uita în ochii lor stiind ca au omorât oameni in chinuri și i-au condamnat pe altii la chinuri inimaginabile doar pentru că ei sunt criminali?. Exista vreun procuror care va avea curaj sa se autosesiseze si sa ancheteze pe bune drama celor care au supraviețuit sau au murit în zilele post Incendiu? Are careva curaj sa iasa in strada pentru ca cineva să plătească?”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

Doi ani de la Colectiv. Impactul psihologic al dezastrului este analizat de specialistul Libertatea. Psihologul Cezar Laurențiu Cioc vorbește despre cum dezastrul petrecut la Colectiv în seara de 30 octombrie 2015 a provocat schimbări sociale și politice, a produs traume, a scos la suprafață problemele din sistemul medical românesc, a demascat nesiguranța multor locuri în care tinerii se distrează, a ridicat întrebări asupra modului în care sunt acordate autorizații de construcție și a scos la iveală corupția din acest sistem.

Citește și