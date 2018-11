Experiența, după cum o descrie Oana, a fost cu adevărat unică, mai ales că în acest an ea a avut acces extins în toate zonele importante ale evenimentului. În backstage, Oana i-a întâlnit pe David Guetta și Bebe Rexha „într-un moment care sigur anunță o colaborare viitoare', după cum spune ea și „am povestit cu Jason Derulo despre începuturile lui ca artist'.

Totul a devenit un adevărat maraton începând cu ceremonia covorului roșu, de fapt roz, în acest an, trecând prin cocktail parties, secret parties, un concert MTV WORLD STAGE LIVE cu MUSE și terminând cu show-ul în sine care, după cum apreciază Oana, a fost impresionant din punct de vedere al organizării, al sound-ului, al scenotehnicii și al interpretării artistice.

„Inclusiv after party-ul privat la care am petrecut cot la cot cu întreaga echipă MTV și vedetele a fost spectaculosJ. Premiile MTV sunt mai mult decât un show în care sunt decernate trofee. Premiile MTV Europe Music Awards sunt o experiență, iar dacă ajungi în backstage ai ocazia să vezi, să simți, să trăiești vibrația cot la cot cu artiștii, cu organizatorii, cu presa și cu fanii MTV din toate colțurile lumii. Și este absolut fantastic! Am avut onoarea să ajung cu www.oanatache.ro chiar în primul rând și sa stau la povești cu vedetele și artiștii câștigători', povestește vedeta.

Citește și

VIDEO / Radu Paraschivescu: „Limba dăncileză va triumfa la Bruxelles!”. A lansat o carte cu vorbe de duh ale politicienilor și cu un capitol dedicat premierului Dăncilă