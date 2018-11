Oana Zăvoranu, dezvăluire pe Instagram. Ce are vedeta în dulap

View this post on Instagram

N-am sa inteleg niciodata de ce atunci cand vor sa faca 'impresie, oamenii se imbraca cu sacou, costum sau deux-pieces,( femeile)?!? Eu cred ca in tot dressingul meu, am maxim doua sacouri negre,( smekere insa), ca de deux-pieces, nici nu incape discutie ? Personalitatea mea este atat de mare si impun maxim de respect si daca port un tricou stramt, un pantalon de trening sau joggers, si o pereche de sneakers de mare fitza ! ? O geaca sport imi completeaza tinuta mereu in anotimpul asta, plus o geanta mica, gen fannypack, mereu de firma si fitza si ea…si gata !. A…si sa nu uit !Ochelarii, care si ei sunt importanti..( cand nu ii uit acasa) ? Dar nimic nu este mai important, decat PREZENTA SI ATITUDINEA MEA ! ? Sa aveti o saptamana buna ! ??? Love, Oana ?