Uneori simt nevoia sa imi ‘vad doar interiorul pleoapelor ? Daca as putea as da ‘fast forward zilelor care au mai ramas pana impodobim festiv casa interior-exterior Perioada Sarbatorilor de iarna dintotdeauna a fost preferata mea Luminile, spiritul Craciunului, cadourile, agitatia, totul in perfecta concordanta cu sufletul meu de copil rasfatat ? Ce lista aveti pentru ‘Mosu anul asta? ? Mie mereu mi-au trebuit caiete ??? Love, Oana ? #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #santa #christmas #presents #gift #project #family #love #gorgeousgirlswearjune16♊️ #beauty