Obeliscul din Piața Unirii era în restaurare, iar acum lucrările au fost suspendate. Schelele constructorului care a adjudecat contractul lucrărilor de restaurare au fost date jos în urmă cu două săptămâni, iar obeliscul a fost „îmbrăcat' ulterior cu materiale textile și împodobit cu plase de lumini, așa încât să semene cu un brad, iar în vârful obeliscului a fost pusă o ghirlandă.

„Ne dorim să fim mult mai prietenoși cu natura, nu am mai vrut să tăiem un brad foarte mare pe care să-l aruncăm după sărbătorile de iarnă. Am decis să împodobim obeliscul sub formă de brad, mai ales că lucrările nu au fost finalizate în termen, așa cum ne-am dorit, totodată, mai avem acolo un brăduț de circa opt metri”, spune primarul Cristian Valentin Misăilă.

Anul acesta, orașul Focșani a fost împodobit diferit față de anii trecuți. Instalații luminoase noi sunt pe mai multe străzi, în sensurile giratorii și în piațete, iar în Piața Unirii aproape toate decorațiunile sunt noi.

Ideea împodobirii obeliscului în locul bradului de Crăciun i-a dezamăgit însă pe unii focşăneni, care căutau cu privirile pomul de Crăciun: „Bradul de Crăciun ăsta, altul de unde. Ne mulțumim cu ce avem, că așa ne-am obișnuit. Poate până la Crăciun aduc unul adevărat”, a declarat un focșănean prezent aseară la aprinderea luminițelor de Crăciun.

„Foarte trist, mai frumos a fost anul trecut”, a spus o femeie.

În schimb, copiii s-au declarat încîntați de modul în care arată centrul orașului seara. Tot joi seară, a început și seria spectacolelor de Crăciun, care îl au în prim plan pe Moş Crăciun şi o mulţime de personaje de basm. Spectacole vor avea loc în fiecare sâmbătă și duminică, până la sfârşitul anului, dar și în zilele de Crăciun și în Ajun.

De asemenea, a fost deschis Târgul de Crăciun, unde comercianţii vând produse specifice sărbătorilor. A fost deschis şi patinoarul amenajat în Grădina Publică.