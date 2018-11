PNL îşi consemnează parlamentarii la Bucureşti, plecările în deplasări externe, sistate

Biroul Executiv al PNL a decis luni să sisteze orice fel de deplasare externă pentru toţi parlamentarii partidului, în perioada 5 – 20 decembrie, pentru a fi prezenţi la procedurile care urmează să se deruleze: moţiunea de cenzură, propunerea de revocare din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi Legea bugetului de stat, a declarat liderul liberalilor Ludovic Orban.

„Am luat decizia de a sista orice fel de deplasare externă pentru toţi parlamentarii PNL, în perioada 5 – 20 decembrie, pentru procedurile importante care urmează să se deruleze: moţiunea de cenzură, propunerea de revocare a lui Liviu Dragnea, Legea bugetului de stat. Tot legat de Legea bugetului de stat, obligaţia Guvernului este ca până la data de 15 noiembrie să trimită spre dezbatere Parlamentului proiectul legii bugetului de stat şi al bugetului de asigurări sociale pe 2019. Riscăm ca Guvernul PSD – ALDE să lase România fără buget pe anul 2019. Guvernul actual, în loc să trimită spre dezbatere Parlamentului proiectul Legii bugetului de stat, stă şi cârpeşte bugetul pe 2018, încercând să inventeze metode pentru a putea reduce deficitul bugetar dramatic care se profilează şi care se vede după analiza deficitului la 10 luni de execuţie bugetară că este de peste 2%”, a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

În ce priveşte data la care va fi depusă moţiunea de cenzură de către partidele din Opoziţie, Ludovic Orban nu a confirmat ziua de 10 decembrie.

„Continuăm discuţii, negocieri cu partenerii din Opoziţie şi cu parlamentarii din arcul guvernamental. Vom depune moţiunea în această sesiune parlamentară”, a susţinut acesta.

PMP: Nu cred că avem şanse să dăm de acum încolo Guvernul jos!

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, la RFI, că Opoziţia a ratat două momente potrivite pentru a depune moţiunea de cenzură, fiind convins că în momentul de faţă un astfel de demers nu ar avea şanse să demită Guvernul.

„Din păcate, o spun cu regret şi o spun pentru că am această responsabilitate politică, nu cred că avem şanse să dăm de acum încolo Guvernul jos, pentru că am ratat cele două momente potrivite (…) şi anume după 10 august sau atunci când PSD-ul era într-o tensiune maximă şi existau suficiente voturi pentru a da jos Guvernul Dăncilă. Noi o vom susţine, indiferent când se va depune ea, dar am această obligaţie de a fi lucid şi sincer şi nu cred că în momentul de faţă avem şanse să mai dăm jos Guvernul, pentru că am ratat cele două ocazii”, a susţinut liderul PMP.

Dăncilă: „Nu îmi e frică de moțiunea de cenzură!”

„Nu îmi este frică, pentru că am încredere în toţi colegii mei, am încredere în colegele mele, am încredere în coaliţia de guvernare şi în acelaşi timp am încredere că marea majoritate a lucrurilor pe care le-am promis, majoritatea punctelor din programul de guvernare le-am pus în practică. Deci am conştiinţa împăcată”, a afirmat premierul, la Parlament, la finalul şedinţei BPN al PSD.

Și liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că nu crede faptul că moţiunea de cenzură a Opoziţiei are şanse de reuşită, în condiţiile în care niciun social-democrat nu ar vota.

El a spus, în plus, că are încredere că social-democraţii nu vor trăda, la vot. Întrebat dacă are emoţii în privinţa unei eventuale moţiuni de cenzură, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a răspuns: „Nu cred”.

