„Astăzi am asistat la un episod foarte trist în istoria Parlamentului – în timpul în care, în plenul Senatului, se dezbătea reexaminarea legii Codului de procedură penală am aflat (…) de la canalele de ştiri că premierul Viorica Dăncilă împreună cu ministrul Justiţiei au declarat că urmează să adopte o ordonanţă de urgenţă pe modificările aduse la Codul de procedură. (…) Este inadmisibilă o astfel de atitudine, practic aruncă în derizoriu întreaga activitate parlamentară, activitatea membrilor comisiei care timp de un an şi jumătate au discutat acest proiect de lege. (…) Astăzi, în CEX, Dragnea a dat dovadă de maximă disperare şi că doreşte din tot dinadinsul să aibă aceste modificări până la finalul anului şi vor să profite de reducerea termenelor de prescripţie, vor să profite de faptul că multe dintre probe nu mai pot fi folosite în cadrul proceselor. Este o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru înlăturarea efectelor juridice ale faptelor penale pe care aceştia le-au comis. (…) Poate fi vorba de o amnistie şi de o graţiere mascată, pentru că în acest moment se reduc prin aceste prevederi termenele de prescripţie pentru foarte multe fapte. Este o cursă disperată pentru a nu se mai ajunge la o răspundere penală pentru faptele pe care le-au comis aceşti infractori”, a declarat senatorul George Dircă, la Parlament.

Senatorul a arătat că ar putea fi introduse în Ordonanţă şi articole care în continuare au mari vicii de neconstituţionalitate.

„Nu au fost deloc respectate deciziile Curţii atunci când se vorbeşte de aflarea adevărului şi în continuare membrii PSD – ALDE din cadrul Comisiei Iordache au stabilit şi astăzi au votat din nou contrar dispoziţiilor CCR că probele obţinute în cadrul unui dosar nu pot fi folosite într-un alt dosar, ceea ce contravine în mod flagrant, spune CCR, principiului aflării adevărului”, a explicat senatorul USR.

