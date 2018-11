Liberalii afirmă că este pentru prima oară când PSD taie bani de la Educaţie şi Sănătate la rectificarea bugetară.

Senatorul PNL Florin Cîţu a anunţat că va cere ca ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, să fie audiat în Comisia de buget pentru a da explicaţii.

„Cred că este pentru prima oară în perioada postdecembristă când PSD taie bani de la Educaţie şi de la Sănătate la rectificarea bugetară. Şi taie bani şi de la Transporturi – cu asta ne-am mai obişnuit, dar premiera este că taie bani de la Sănătate şi Educaţie şi cred că este momentul ca Liviu Dragnea să vină să-şi ceară scuze în faţa profesorilor şi educatorilor. Mai mult, dezastrul sau problema deficitului se vede şi în faptul că pentru ultima lună din an se alocă un miliard de lei în plus pentru cheltuieli doar cu dobânzi, atât de mult s-au împrumutat în acest an şi nu au fost plănuite, pentru că de fiecare dată când atacăm problema datoriei publice ni se spune că totul se face după un plan bine stabilit. Dacă ai nevoie de miliarde de lei în plus la rectificare doar pentru dobânzi este clar că totul a fost depăşit, cheltuielile sunt depăşite”, a afirmat Cîţu.

În plus, potrivit liberalilor, din datele Ministerului Finanţelor Publice reiese că exista o gaură la buget de 12 miliarde de lei, iar estimările arată că până la sfârşitul anului această gaură la venituri se va dubla.

„Dar, de fapt, în această rectificare bugetară bomba apare atunci când ne uităm la ce se întâmplă cu veniturile la buget. După nouă luni de zile ştim clar din datele Ministerului Finanţelor Publice că exista o gaură la buget de 12 miliarde de lei. Astăzi, după ce avem cifrele pe rectificarea bugetară care reprezintă date totuşi parţiale, nu avem tot bugetul general consolidat, dar estimările arată că, până la sfârşitul anului, această gaură la venituri se va dubla aproape şi vorbim de o gaură de venituri de aproape 20 de miliarde de lei. Asta înseamnă că bugetul la începutul anului a fost supradimensionat. De ce ar face cineva aşa ceva? Pentru a ascunde faptul că deficitul bugetar nu se încadrează şi, în timpul anului, prin rectificări, încearcă să corecteze această problemă”, a susţinut Florin Cîţu.

Liberalul a precizat că va cere în Comisia de buget a Senatului ca ministrul Eugen Teodorovici să dea explicaţii.

„Referitor la această gaură la veniturile la buget, avem două variante: prima este că Eugen Teodorovici este poate cel mai prost ministru al Finanţelor din istoria României sau banii au fost luaţi şi ascunşi sau cheltuiţi la ordinul lui Liviu Dragnea. De aici apare şi întrebarea: unde sunt aceşti bani? Voi cere în Comisia de buget, finanţe din Senat ca Eugen Teodorovici să vină să explice ce s-a întâmplat cu aceşti bani, unde au dispărut, pentru că, dacă i-a bugetat, ştia clar sursa lor, nu poţi să greşeşti cu aproape 10 miliarde de lei în câteva luni de zile, din septembrie şi până acum. Dacă nu vrea să vină la Comisia de buget, finanţe, există varianta unei comisii de anchetă în care cele două comisii buget, finanţe din Senat şi din Camera Deputaţilor să ancheteze rectificarea bugetară, să vedem cum a fost făcută, pe ce cifre, am mai avut o astfel de anchetă la începutul anului 2017. Avem acum o gaură de aproape 20 miliarde care trebuie să fie explicată. Aşteptăm explicaţiile ministrului Teodorovici”, a spus Cîţu.

Unde s-au tăiat bani, la rectificarea bugetară

Ministerul Finanțelor Publice propune a doua rectificare bugetară din 2018 și, în acest sens, a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din Produsul Intern Brut (PIB).

Diminuări au fost operate având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanțate din fonduri europene la: Ministerul Transporturilor (-1,16 miliarde de lei), Ministerul Cercetării și Inovării (-228,9 milioane de lei), Ministerul Educației Naționale (-198 milioane de lei), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei), Ministerul Finanțelor Publice (-128,5 milioane de lei), Ministerul Apelor și Pădurilor (-95,9 milioane de lei), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-71,6 milioane de lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (-49 milioane de lei).

Citeşte şi: 13.000 de euro pe lună costă Ionuț Cristache și invitații Pieleanu&co! Libertatea a intrat în posesia documentului privind plățile făcute de TVR anul acesta pentru emisiunea „România 9'